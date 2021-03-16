В Челябинской области на месяц закроют дороги для фур, но не для всех

Фуры с нагрузкой на ось больше 6 тонн смогут проехать только по разрешению Миндортранса Фото: "КП" Архив

С 12 апреля в Челябинской области ограничат движение большегрузов по региональным дорогам. Как сообщили в региональном миндортрансе, новые правила будут действовать до полного просыхания земли, но не дольше месяца.

— Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Миндортрансом, — добавили в ведомстве.

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