На директора «Копейского хлебокомбината» завели уголовное дело, ее подозревают в неуплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает СКР по Челябинской области.— В период с августа 2020 по февраль 2021 года подозреваемая, не выплачивала заработную плату работникам предприятия, задолженность перед которыми составила более 4 млн рублей, — сообщили в СКР по Челябинской области.Напомним, в феврале 2019 года завод уже «засветился» долгами по зарплате. Тогда было возбуждено административное дело. Ранее, в 2017 году бывшего директора ОАО «Копейский хлебокомбинат» Сергея Тумбаева, юриста предприятия Антона Гусева, председателя областного третейского суда, экс-прокурора Копейска Григория Балыкина и их сообщника Константина Гуревича судили за махинации с недвижимостью на 170 млн рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru