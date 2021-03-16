Все пассажиры поездов, которые должны были проехать перегон Сыростан-Хребет, где сегодня утром сошли 19 вагонов с углем, доставляются в разные города, чтобы продолжить путь в назначенное место. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе ЮУЖД.— Ожидающих нет. Сейчас 74 пассажира поезда №391 «Челябинск-Москва» едут на автобусе в Златоуст, откуда поедут далее по маршруту на поезде. На этот же поезд едут 11 человек на автобусах из Миасса, — сообщили в ЮУЖД.Ранее КП-Челябинск сообщал, что пассажиры поездов № 14 и № 392 «Москва — Челябинск» довезли до областного центра на автобусе. Остальные поезда решили пропускать по альтернативным направлениям. Перечень изменений — в нашем материале.В ЮУЖД добавили, что сейчас пути уже освободили от сошедших вагонов и начали укладку железнодорожного полотна и монтаж контактной сети.Все новости по ЧП в сюжете КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru