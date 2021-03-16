Спустя месяц прервал молчание: Артемий Панарин ответил на обвинение в избиении девушки

Артемий Панарин пообещал детально ответить Назарову после окончания сезона. Фото: ХК «Трактор»

Недавно два воспитанника челябинского хоккея «вспомнили былые годы». Точнее один из них — бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров. В интервью «Комсомолке» он рассказал, что в бытность свою наставником подмосковного «Витязя» случился эпизод, когда его подопечный Артемий Панарин в одном из баров Риги избил 18-летнюю девушку, но тогда дело замяли.

После этого «Нью-Йорк Рейнджерс», цвета которого защищает Артемий Панарин на время отстранил форварда от игр. Американцы заявили, что «история сфабрикована», усмотрев в этом политический посыл.

На днях — после 9-матчевой «дисквалификации» он снова появился на площадке, заработав в матче с «Филадельфией» 3 (1+2) очка.

16 марта, почти месяц спустя, в американских СМИ появился ответ Артемия Панарина на обвинения Назарова:

— Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, я расскажу обо всем по окончании сезона, но сейчас основное внимание надо уделить игре.

Журналист USA Today Винс Меркольяно опубликовал ответ Панарина. Скрин: vzmercogliano/twitter.com

Это заявление Панарина ничего толком не проясняет. То ли он не нашел, что ответить, то ли решил взять «таймаут».

Напомним, по контракту с «Рейнджерс» Панарин за сезон зарабатывает в клубе более $11,5 млн (самый высокооплачиваемый российский игрок). Соглашение рассчитано на семь лет.

Ранее мы вспоминали, кто такой Андрей Назаров и как он зарабатывал скандальную славу.

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