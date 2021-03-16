Новый собственник ЧТПЗ намерен выкупить оставшиеся акции у их владельцев

После покупки акций ЧТПЗ ТМК намерена работать на импортозамещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 марта, Трубная металлургическая компания сообщила, что завершила сделку по покупке 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова.

— В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». Нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошел, — говорится в сообщении ТМК на сайте.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО «ЧТПЗ» будет выставлена оферта. Это значит, что им предложат продать акции, но цену пока не называют.

На сегодняшний день акции ЧТПЗ торгуются на бирже по цене 310 рублей за одну штуку (в лоте 10 акций). На новостях о продаже контрольного пакета их стоимость выросла уже на 26% за последний месяц.

Акции ЧТПЗ торгуются сейчас на бирже по цене 310 рублей за одну штуку (в лоте 10 акций)

— ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса, — добавили в ТМК.

Как прокомментировал сделку многолетний владелец ЧТПЗ Андрей Комаров — читайте в нашем материале.

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