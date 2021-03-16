Уральский Куршавель: кого в этом сезоне привлекли склоны «Солнечной долины»

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала обезличенные данные мобильного трафика в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» во время финала Кубка мира по ски-кроссу и выяснила, как спортсмены и зрители провели этот день.

В минувшие выходные «Солнечная долина» в очередной раз стала точкой притяжения не только для челябинских любителей зимних видов спорта, а также гостей из других регионов и стран. Анализ обезличенных данных показал, что в последний день соревнований помимо южноуральцев в горнолыжном комплексе было большое количество зрителей из Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Башкортостана, а также Ленинградской и Курганской областей.В топ-3 по количеству иностранных гостей «Солнечной долины» попали жители Австрии, Швейцарии и Франции.

Участники соревнований и зрители вышли в сеть сразу после финальных заездов во время церемонии награждения спортсменов: пиковый рост интернет-трафика пришелся на 14.40. В это время спортсмены и зрители начали выкладывать в социальные сети видео выступлений лыжников и делиться ими с близкими в мессенджерах, а также вести прямые эфиры награждения. Почти 70% отдыхающих в «Солнечной долине» абонентов МТС выходили в это время в сеть.

— Мы постоянно улучшаем сеть в популярных местах отдыха южноуральцев и гостей Челябинской области. В этом году мы дополнительно усилили покрытие в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу и установили там мобильную базовую станцию на время тренировок и проведения соревнований. Размещение дополнительного оборудование помогло увеличить скорость мобильного интернета на территории комплекса в два раза, чтобы спортсмены, находясь даже в самых удаленных помещениях, могли пользоваться быстрым интернетом. Мобильная базовая станция МТС задержится в «Солнечной долине» до окончания Фестиваля Челябинской области по горным лыжам и сноуборду на Кубок губернатора, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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