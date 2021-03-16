В Челябинске пожилая мать и сын покончили с собой

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Северо-западе Челябинска покончили с собой 50-летний мужчина и его 83-летняя мать. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете. Известно, что погибших обнаружили в одной из квартир на проспекте Победы.

— В настоящее время по факту проверки проводится проверка, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дверь в квартиру была закрыта изнутри, беспорядка в помещении не было, поэтому нет никаких оснований полагать, что их смерть несет криминальный характер.

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