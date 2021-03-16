Челябинские дорожники готовятся к паводкам и потопам

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

С наступлением весны в Челябинске ожидается паводковый период. В связи с этим комитет дорожного хозяйства города дал указание подрядчикам разработать и предоставить план мероприятий по предотвращению подтоплений. Ведомство уже направило им список проблемных участков улично-дорожной сети. Сейчас на них ежедневно ведутся работы по уборке снега.

Параллельно с этим подрядные организации выполняют работы по прогреву и очистке дождеприемных решеток от наледи, а также от снежных навалов и грязи. Как объяснили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, промывка сетей ливневой канализации осуществляется с помощью горячей воды, поэтому перепускная труба и колодец будут без проблем пропускать талые воды с проезжей части.

— Работы ведутся сотрудниками МБУ «ЭВИС». Противопаводковые мероприятия будут завершены до активного таяния снега, — сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru