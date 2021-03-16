Вышли в плей-офф чемпионата России: «Челбаскет» устроил соперникам «разгром» на домашнем турнире

"Челбаскет" в первом же сезоне вышел в плей-офф чемпионата России. Фото БК "Челбаскет".

В столице Южного Урала с 10 по 15 марта прошел турнир с участием пяти российских клубов. Команды бились за три путевки в финальную стадию (плей-офф) чемпионата России Суперлиги-2. «Челбаскет» выиграл четыре матча из пяти, заняв итоговое шестое место в регулярном чемпионате страны.

Второй круг регулярного чемпионата вполне можно назвать баскетбольным марафоном – пять игр за шесть дней и при этом в присутствии челябинских болельщиков (матчи проходили в спортивном комплексе ДПиШ на Алом поле)

— Мы с хорошими эмоциями заходим в зону плей-офф: выиграли четыре игры из пяти матчей, добились убедительных побед над прямыми конкурентами, поднялись на строку выше в таблице. Уже 26 марта первый матч плей-офф, совсем мало времени на подготовку, но мы будем выжимать из этих дней максимум. Постараемся и отдохнуть, и перезагрузиться, и настроится на очередного соперника. Я гарантирую болельщикам, что от команды можно ждать энергичного, искрометного баскетбола. Будем бороться, показывать зубы с любой командой, скучно точно не будет, — прокомментировал итоги выступления команды главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

Кстати, первым соперником «Победной стаи» будет клуб «Барнаул». Первый матч пройдет в Челябинске, повторный – в Барнауле. Победитель серии определяется по разнице мячей по сумме двух матчей.

Отметим, что уже в первый свой сезон в профессиональной лиге «Челбаскет» сумел пройти в финальную стадию плей-офф чемпионата России.

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