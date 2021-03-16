Челябинка организовала притон с азартными играми в жилом доме

Женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Челябинска в январе организовала подпольный притон с азартными играми в одном из жилых домов Ленинского района. Для этого она даже закупила компьютерную технику. Однако вскоре женщину поймали полицейские.

В отношении задержанной женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ («незаконные организация и проведение азартных игр»). Ей грозит наказание до двух лет лишения свободы.

— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемой, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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