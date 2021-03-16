Несколько дней будет держаться плюсовая температура: синоптики пообещали теплую погоду в Челябинске

Жители Челябинска теперь могут сменить свои пуховики на верхнюю одежду попроще Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На смену суровым метелям, которые обрушились на Челябинск в конце февраля-начале марта, наконец-то придет потепление. По данным местного гидрометцентра, до конца рабочей недели в столице Южного Урала установится плюсовая температура.

Так, завтра днем в Челябинске синоптики прогнозируют температуру воздуха до +2, +4 °C. А в четверг и в пятницу столбик термометра будет держаться на отметках +1, +3°C. Кроме того, в последний рабочий день недели прогнозируется небольшой снег.

Кстати, челябинские дорожники уже во всю готовятся к наступлению весны. В городе ежедневно ведутся работы по уборке снега и очистке ливневых канализаций.

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