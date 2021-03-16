После схода с рельсов вагонов с углем частично восстановили движение по поврежденному маршруту

Аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожного полотна близки к завершению. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
После схода с рельсов вагонов с углем на железнодорожных путях, где произошло ЧП, частично восстановили движение. Однако поезда пока что курсируют в одном направлении.
— Мы открыли движение по одному из путей в 21:53 по местному времени. Задержанные пассажирские поезда отправились по назначению. Постараемся максимально сократить их опоздание, — сообщили в пресс-службе ЮЖД.
Напомним, инцидент произошел утром, 16 марта, на 1978 километре 5 пикета перегона Сыростан-Хребет. С рельсов сошли 17 грузовых вагонов, которые перевозили уголь. В результате повредилось железнодорожное полотно. Погибших и пострадавших нет, однако пришлось отменить или скорректировать движение поездов по этому маршруту.
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