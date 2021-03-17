Челябинца оштрафовали на 15 тысяч за комментарии о полиции в соцсетях

Комментарии были опубликованы в Telegram и на YouTube Фото: Мария ЛЕНЦ

Тракторозаводский райсуд наказал жителя Челябинска Олега Шамбурова за негативные комментарии в адрес сотрудников полиции, опубликованные соцсетях. По статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» его оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, его комментариях имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, — сотрудников полиции, в том числе сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму.

— Согласно заключению лингвистического исследования, оценка выражена грубой, презрительной, бранной, нецензурной, вульгарной лексикой, — рассказала журналисту КП-Челябинск консультант суда Ирина Савинкова.

Сторона защиты с решением суда не согласна и намерена обжаловать его. На это у них есть 10 суток.

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