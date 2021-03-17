«С наличкой — к водителю»: в трамваях Челябинска установили валидаторы

Так выглядит валидатор. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В челябинском транспорте начали устанавливать валидаторы — устройства для безналичной платы. Первые девайсы появился на маршруте №20 «Медгородок — ЧМК» и то в одном вагоне — по одному у каждой двери.

Как пояснили в управлении транспорта города, оплачивать можно как обычной банковской, так и транспортной картой.

— Кондуктора нет, поэтому с наличной оплатой — к водителю, — уточнил журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь управления Евгений Талыпов.

Появятся ли валидаторы в остальных трамваях, работающих на маршруте (всего их 20), пока не уточняется.

Ноу-хау вызвало бурное обсуждение в сообществе «Челябинский транспорт», популярном среди работников общественного транспорта, а также неравнодушных к этой теме горожан:

— Плавный техничный перевод на то чтоб водители собирали плату за проезд бесплатно. Потихоньку вели к тому, что водитель и кондуктор в одном лице! Только для этого нужно график с учетом того что водитель должен на остановке обилечивать, а не во время движения! Сами блюдят, чтоб дверь кабины во время движения была закрыта и не отвлекали водителя и сами ставят в такие условия.

— Вадидатор так себе, скоро ему малолетки шею свернут.

— Они и без деток глючат.

Горожане сообщают, что девайсы уже глючат. Фото: Александр Анюхин, Челябинский транспорт/vk.com

Ранее в интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) замминистра трнаспорта Александр Егоров прокомментировал необходимость установки валидаторов:

— Сейчас расход на персонал велик. Кондукторов необходимо переводить в контролеры. Вместе с тем, нужно увеличить штраф за неоплаченный проезд. Сейчас он от 100 до 500 рублей. Мы вышли с инициативой к Заксобранию увеличить до 700-1000 рублей.

Напомним, в июле прошлого года вагоновожатые начали работать как маршрутчики, принимая плату за проезд вместо кондукторов. Сначала транспортники заявили, что мера вынужденная, но вскоре нововведение стало массовым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru