«Тонем в снегу»: Челябинск заполонили снежные горы

Насыщенный снегопадами февраль создал проблемы не только для жителей Челябинска, но идля управляющих компаний: теперь городские ЖКХ пытаются бороться со снежными горами, которые с приходом первых плюсовых температур превращаются в черную кашу из снега и мусора. Несвоевременная уборка снега вызывает беспокойство у южноуральцев. Так, с начала года Государственная жилищная инспекция зарегистрировала 270 обращений с жалобами на несвоевременную уборку снега на придомовых территориях многоэтажек.

Часть управляющих компаний, не заключивших с жителями договоров на вывоз снега, попросту отправляют кучи на обочины и междворовые проезды. Частично вывозить снежные горы УК стали только после напоминания администрации города.

Челябинский предприниматель и руководитель региональной «Родины» Сергей Смышляев считает, что проблема — систематическая, и решать ее нужно кардинальными методами:

— Еще при Евгении Тефтелеве город страдал от проблемы снежных завалов. Это явление даже стало нарицательным. Подобные проблемы при нынешней администрации удивляю: команда поменялась, но беды — те же. И простыми просьбами к управляющим компаниям от них не избавиться.

По его мнению, администрация города должна подключать собственные ресурсы по уборке снега или же стимулировать УК на дополнительные меры.

— Это — наше лицо. Регулярно Челябинская область становится центром всероссийских и международных соревнований и событий. Да даже обычным гостям и жителям региона становится неприятно каждый день наблюдать эти неаккуратные горы. Это тоже влияет на желание челябинцев переехать в другие места, в которых этих проблем нет, — комментирует политик.