На лечении остаются менее 5000 больных Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 марта 2021 составило 54 741 (+ 136 новых). Их них 47 596 (+197) победили ковид.

На лечении остаются 4 881 человек. Отметим, что уже второй день подряд число зараженных, находящихся на больничном не превышает 5 000 человек.

За прошедшие сутки умерло 11 человек, из них восемь – непосредственно от COVID-19, у остальные он был сопутствующим. Всего коронавирус унес жизни 2 222 человек, из них больше половины — 1 125 умерли от ковида.

Самую актуальную информацию о ситуации с пандемией в регионе читайте в нашем материале.

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