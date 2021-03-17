В Челябинске будут судить водителя-бесправника за ДТП, в котором погибла его жена

ВАЗ, на котором ехал бесправник и его жена, разорвало пополам от удара. Фото: Челябинск Сегодня | ChelToday.ru/vk.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 35-летнего челябинца, устроившее смертельное ДТП на улице Доватора в августе прошлого года. Мужчина сел за руль подшофе, да еще и не имея водительских прав.

— Обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на электроопору, после чего изменил траекторию движения, выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra , — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вместе с обвиняемым ехала его жена. От полученных травм она скончалась на месте.

Бесправника будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ). Челябинцу грозит до 12 лет колонии.

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