Самолет из Магнитогорска в Москву вылетел с 6-часовой задержкой

Первый Superjet 100 Авиакомпании «Россия» получил имя города Магнитогорска. Фото: airmgn.ru

Утром в среду, 17 марта, в аэропорту Магнитогорска задержали рейс авиакомпании «Россия». На «Супержете», который должен был доставить пассажиров в столицу, обнаружили технические неполадки. Пришлось ждать резервный борт из Москвы.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет вылетел в 12:13 вместо 06:15. В столицу он прибудет 12:23 местного времени вместо 06:50 запланированного.

Напомним, в этом году «Аэрофлот» ушел из Челябинской области и других регионов. Рейсы начала выполнять «дочка» авиакомпании «Россия» и летает она на отечественных самолетах. Согласно новой стратегии, «Аэрофлот» как глобальный перевозчик премиум-класса будет выполнять высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные перелеты. Эксперт назвали это понижением статуса города.

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