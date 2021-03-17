Текслер определил жесткие сроки для устранения коммунальных аварий

Алексей Текслер определил жесткие сроки устранения коммунальных ЧП: не более трех дней. Фото: gubernator74.ru

В среду, 17 марта, на аппаратном совещании с главами муниципалитетов глава региона Алексей Текслер подвел итоги работы на местах во время природных февральских катаклизмов — буранов и метелей.

Снегопады обрушились на Челябинскую область вместе с аномальными морозами и ураганным ветром. Десятки населенных пунктов враз остались без электроэнергии. Аварийные службы в аврале устраняли последствия ЧС.

Губернатор подчеркнул: экстренные и дорожные службы, силовики, энергетики, местные власти и региональное правительство сработали четко. Поблагодарил за самоотверженность и неравнодушие волонтеров и обычных жителей области.

Но были и местные администрации, оказавшиеся не готовыми к испытанию зимними форс-мажорами. Претензии высказаны в адрес властей Агаповского, Карталинского и Нязепетровского районов. Там люди жаловались на огромное количество коммунальных ЧП — подолгу не было тепла и водоснабжения в домах, школах, детских садах.

Губернатором поставлены жесткие сроки устранения коммунальных аварий: вне зависимости от степени сложности отводится не более трех дней. При этом, как пояснили в пресс-службе губернатора, три дня — срок для ликвидации масштабных аварий.

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