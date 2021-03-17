Текслер поручил срочно вывезти снежные завалы с улиц перед паводком

Большие снега на Южном Урале могут обернуться большой вешней водой, если не предпринимать мер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На аппаратном совещании с главами городов и районов в среду, 17 марта, губернатор поднял тему подготовки региона к прохождению паводка. Снижение рисков возможных подтоплений вешними водами — ключевая тема совещания.

Обильные снегопады, прошедшие зимой в регионе, грозят обернуться большой водой на юге, испытавшем на себе мощь буранов и метелей. На реках образовались ледяные заторы. Если загодя не предпринять мер, вода пойдет сверху льда, поднявшись более чем на метр по сравнению со средними многолетними отметками.

Губернатор поручил главам на местах бороться с ледяным панцирем на водоемах: распиливать и взрывать его.

— Коллеги, у нас год за годом в одних и тех же местах, в зависимости от объема снега и скорости его таяния, выявляются одни и те же проблемы. В своих муниципалитетах вы их знаете. Особенно, когда есть система водохранилищ или прудов с управляемым уровнем. Специалисты, управляющие процессом, должны знать и понимать, что они делают в разных режимах, — сказал губернатор.

Еще одно распоряжение руководителя области: оперативно убирать улицы от снежных завалов. Тогда весной не «поплывут» тротуары и дороги, не выйдет из строя ливневка.

В паводок нельзя допустить ухудшения качества воды. Чиновники должны провести субботники на берегах водохранилищ и прудов. Пробы воды из питьевых источников должны отбираться чаще.

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