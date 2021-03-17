Евгений Малкин вышел на матч «Питтсбурга» с номером погибшего хоккеиста Тимура Файзутдинова

Евгений Малкин вышел на матч «Питтсбурга» с номером 77 на шлеме.

Уроженец Магнитогорска, воспитанник спортшколы «Металлург» Евгений Малкин, ныне играющий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» вышел на матч с «Бостон Брюинс» в шлеме с наклейкой «77» — под таким номером в питерском «Динамо» играл Тимур Файзутдинов.

— На шлеме Евгения Малкина наклейка № 77 в память о Тимуре Файзутдинове, который трагически скончался после травмы головы на недавнем хоккейном матче. Ему было 19, и он был капитаном петербургского «Динамо». Мы искренне сочувствуем семье и товарищам по команде Тимура, — говорится в одной из соцсетей клуба «Питтсбург Пингвинз».

Трагедия произошла 12 марта в матче МХЛ, в котором игрок питерского «Динамо» (воспитанник спортшколы «Трактор») Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму головы после броска соперника — шайба угодила в висок. Тимура немедленно госпитализировали, но спасти спортсмена не удалось. Спустя несколько дней он скончался в реанимации. Церемония прощания пройдет 18 марта в Челябинске.

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