Губернатор рассказал, ждать ли челябинцам отмены масочного режима

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Одной из тем аппаратного совещания губернатора с главами городов и районов в среду, 17 марта, стала текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Алексея Текслера, положение стабилизируется. В сутки на Южном Урале регистрируется около 140 случаев COVID-19.

— Многие отделения [больниц], которые ранее стали ковидными госпитальными базами, вернулись к прежнему профилю. Мы эту работу провели даже раньше, чем планировали. Для нас важно закрепить эту положительную тенденцию, чтобы не возникло рецидивной вспышки заболеваемости, — заявил губернатор.

Несмотря на стабилизацию расслабляться нельзя. Потому в Челябинской области по-прежнему действуют все меры предосторожности.

Губернатор подчеркнул: не отменен масочный режим. В общественных местах ношение индивидуального средства защиты обязательно. По-прежнему действует требование социального дистанцирования.

Алексей Текслер напомнил: в Челябинской области сейчас идет высокий сезон по ОРВИ, по взрослому населению превышен эпидпорог.

Кстати, в апреле в Малой Сосновке сдаются еще три корпуса областного инфекционного центра. В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» первый заместитель губернатора Ирина Гехт объяснила, как новые площади будут использовать после победы над коронавирусом.

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