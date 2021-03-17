На руководителей компании, ремонтирующей оперный театр в Челябинске, завели уголовное дело

Масштабную реконструкцию проводили в 2019 году, тогда из-за срыва сроков пришлось даже отложить открытие сезона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На руководителей компании, ремонтирующей челябинский оперный театр, завели уголовное дело по факту мошенничества. Речь идет о причинении ущерба бюджету на 16,5 миллионов рублей.

Эпичная реконструкция сразу привлекла внимание масштабом работ. Тем более к подрядчику — компании «Ампир» — часто возникали претензии. Теперь на них придется ответить руководителям.

— Уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) возбуждено в отношении лиц из числа руководителей подрядной организации, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, что нарушения вскрылись во время проверки контрольно-счетной палаты. Прокуратура подтвердила, что усматриваются признаки состава преступления. При реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец подрядчик закупил более дешевый материал — гранит Малышевского месторождения вместо Дымовского.

Более того, выяснилось, что материал использовался с разрешения Министерства культуры Челябинской области. Министр Алексей Бетехтин заявил, что в природе не осталось материала, который использовался изначально при облицовке здания, а Малышевский гранит по цвету более подходил, чем тот, что был заявлен в документации.

КСТАТИ

Отметим, что это не единственный скандал, связанный с театром оперы. Весной прошлого года обнаружено хищение 920 тыс. рублей. За бюджетные деньги построили пристройку. Объект сдали, однако во время проверки выяснилось, что в здании множество недоделок, а внутрь не завезли мебель.

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