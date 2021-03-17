Парк или сквер: в Челябинской области выберут объекты благоустройства

Благодаря национальному проекту на Южном Урале появляются новые места отдыха. Фото: cheladmin.ru

Портал рейтингового голосования 74.gorodsreda.ru создан для верстки программы благоустройства общественных пространств. Парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки реконструируются и строятся по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

С 26 апреля по 31 мая жители области проголосуют за объекты благоустройства-2022. В проекте участвуют все 43 муниципалитета Челябинской области. Проголосовать смогут жители региона, достигшие 14-летнего возраста.

На платформу «Городская среда» можно зайти через портал госуслуг или зарегистрироваться на сайте.

— Мы обращаем особое внимание на благоустройство мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки. Участвуйте в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». От каждого голоса зависит очень многое, — обратился к жителям региона губернатор Алексей Текслер.

На платформе можно найти уже выполненные проекты, ведь программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется пять лет.

За это время Южный Урал получил, например, отремонтированный парк им. Терешковой в Челябинске; Аллею ветеранов в Карабаше на месте пустыря; благоустроенную улицу Космонавтов в Южноуральске; новый сквер на перекрестке ул. Цвиллинга и ул. Лазаретной в Челябинске и др.

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