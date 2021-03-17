В Магнитогорске задержали мародера, который вскрыл машину волонтера во время метели

Из автомобиля волонтера вытащили ценные вещи на сумму более 170 тыс. рублей. Фото: Instagram.com / nikolaibuvalets

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля в Челябинской области. Житель Магнитогорска Николай Бувалец оставил свой автомобиль на 187 километре трассы «Южноуральск - Магнитогорск», чтобы помогать другим водителям выбираться из снежного плена во время метели. Однако, вернувшись обратно, он обнаружил что его машину взломали. У волонтера была украдена аппаратура и другие ценные вещи на сумму более 170 рублей.

Николай обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. б ч.2 ст. 158 УК РФ). Вскоре виновника происшествия задержали.

— Работая по поиску и установлению подозреваемого, сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель Магнитогорска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Украденную аппаратуру и другие ценные вещи вернули обратно законному владельцу. В отношении задержанного мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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