УФАС выдало предупреждение мэрии Челябинска за незаконные парковки

По данным УФАС, демонтаж парковок не был произведен в указанный законодательством срок. Фото: архив «КП»

Антимонопольная служба выдала предупреждение структурному подразделению мэрии Челябинска МКУ «Городская среда» за бездействие по сносу незаконных в городе парковок. Как пояснили в пресс-службе УФАС, речь идет о двух стоянках транспортных средств на улице Набережная, 12А/1 и на проспекте Победы, 380-А.

— На территории Челябинска осуществление деятельности по сносу нелегальных парковок возложено на МКУ «Городская среда». Демонтаж указанных объектов учреждение должно было осуществить в срок не позднее шести месяцев со дня составления акта о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта, — сообщили в антимонопольном ведомстве. — Однако в установленные законодательством срок демонтаж не был произведен

В УФАС считают, что бездействие МКУ «Городская среда» в отношении сноса нелегальных парковок содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции. И если учреждение не выполнит требование антимонопольного ведомства, то будет возбуждено административное дело.

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