Во время пожара в гаражном кооперативе в Челябинской области чуть не взорвался газовый баллон

По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неправильного использования газового оборудования. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в Троицке (Челябинская область) в одном из боксов гаражного кооператива «Станкостроитель» во вторник, 16 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что пламенем охватило автомобиль Chevrolet NIVA.

Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние гаражи. А внутри охваченного пламенем бокса также находился газовый баллон. Однако пожарным удалось разобраться с возгоранием до его взрыва.

Хотя пожар и был устранен, однако поврежденный автомобиль уже восстановлению не подлежит. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неправильного использования газового оборудования.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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