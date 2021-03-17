Умер профессор из Челябинска Алексей Шумаков

Алексей Шумаков проработал в ЧелГУ 30 лет. Фото: пресс-служба Челябинского государственного университета

Вчера, 16 марта, не стало кандидата экономических наук, профессора ЧелГУ Алексея Шумакова. Ему было 61 год. Информацию о его кончине подтвердили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

— Смерть Алексея Юрьевича Шумакова не связана с коронавирусом. У него было больное сердце, — сообщила начальник управления по связям с общественностью Анастасия Гусенкова.

Алексей Шумаков начал работать в ЧелГУ с 1994 года. Он прошел путь от преподавателя кафедры экономической теории до проректора по учебной работе. В 2018 году профессор уехал работать в Москву, однако продолжал и дальше следить за жизнью челябинского вуза и поддерживать контакт с бывшими коллегами.

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