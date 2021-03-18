В Челябинскую область на несколько дней придет мокрый снег

Осадки, по предварительным прогнозам, задержатся в Челябинской области до конца недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни погода на Южном Урале ухудшится. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют в пятницу, 19 марта, мокрый снег, ночью -5,-10 градусов, днем -2,+3. Осадки, по предварительным прогнозам, задержатся в Челябинской области до конца недели.

В ночь на субботу, 20 марта, столбики термометров покажут -3,-8. Днем температура воздуха поднимется до -4, +1. Будет идти мокрый снег, местами сильный. Где-то прошумят метели. Ветер 4-9 м/с, но порывы могут достигнуть 15-17 м/с. В отдельных районах образуется гололед.

В областном центре в ближайшие два дня тоже ожидается мокрый снег. В пятницу ночью будет -6,-8, днем ожидается до 3 градусов тепла. В субботу ночью -4,-6, днем -1, +1.

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