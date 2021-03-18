Андрей Барышев попросил председателя Госдумы ускорить процесс принятия закона о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ

Прошел почти год с момента принятия в первом чтении законопроекта об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Россияне восприняли данную инициативу с большим оптимизмом, ведь значительная часть семейного бюджета приходится на оплату «коммуналки», и банковская комиссия совсем не радует. «Надбавки» составляют от 0,5% до 2% от суммы платежки, но не менее 50 рублей. Для социально незащищенных граждан эти деньги являются значительной суммой.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы решили, что комиссионная накрутка на обязательный платеж несправедлива и был внесен законопроект № 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

На этом дело остановилось. И люди продолжают платить банковскую комиссию и жаловаться народным избранникам на несправедливость. В адрес депутата Госдумы Андрея Барышева также поступают многочисленные обращения от жителей области.

Парламентарий разделяет негодование земляков и считает, что откладывать принятие законопроекта больше нельзя:

— Этот закон особенно необходим в нынешних непростых условиях, когда вследствие пандемии коронавируса многие люди остались без работы, положение россиян значительно ухудшилось. И мы должны помогать нашим гражданам, а не облагать их дополнительными комиссиями. Я сделал запрoс председaтелю Думы B.Boлoдину, пoпpoсил в пpиoритетнoм пoрядке paccмoтреть этy вaжную инициативy и yскopить принятие закона. Hадеюcь нa пoлoжительный резyльтaт.