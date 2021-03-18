На лечении остаются 4 795 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 марта составило 54 879 человек. Накануне диагноз подтвердился еще у 138 южноуральцев, школьников среди них нет.

Победили ковид 47 811 пациентов, за прошедшие сутки врачи выписали 215 человек.

На лечении остаются 4 795 жителей области.

За прошедшие сутки умерло 9 человек, из них семь – непосредственно от COVID-19, у остальных он был сопутствующим.

Самую актуальную информацию о ситуации с пандемией в регионе читайте в нашем материале.

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