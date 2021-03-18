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Общество18 марта 2021 9:29

В Челябинске на новую свалку вывезли более 628 тыс. тонн снега

Такие объемы не успеют растаять до лета
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Бульдозер пытается проталкивать снег подальше, освобождая место для новой партии

Фото: Сергей СОТНИКОВ

На новую снегосвалку в Челябинске в этом году привезли 628 тыс. тонн снега. Самосвалы работают в круглосуточном режиме, ежесуточно привозя не меньше 9 тыс. тонн. Такие объемы значительно превышают показатели прошлого года.

— На аналогичный период прошлого года было завезено порядка 528 тыс. тонн, то есть осадков в этом году больше, и в городе еще много снега лежит, — добавил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Объемы вывезенного снега впечатляют

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Весь этот снег точно не успеет растаять за весну, да и не факт, что летом растает. Поэтому, если вы в жаркие дни соскучитесь по зиме, за снегом можно ехать сюда.

Снег сюда возят круглосуточно

Фото: Сергей СОТНИКОВ

При уборке улиц задействованы трактора, погрузчики, самосвалы и другая техника. Снег на полигон должны вывозить не только городские подрядчики, но и управляющие компании, отвечающие за челябинские дворы. Однако они не всегда добросовестно относятся к своей работе и зачастую просто складируют снег возле дорог, надеясь, что его заберет Комитет дорожного хозяйства.

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