В Челябинской области передали в суд дело на водителя грузовика, протаранившего пять машин на М-5

Авария унесла жизни двух людей. Фото: из семейного архива Дмитрия Коробейникова, Управление ГИБДД по Челябинской области

Катав-Ивановская городская прокуратура направила в суд уголовное дело на Дмитрия Коробейникова, который протаранил пять машин на трассе М-5 прошлым летом. Ему грозит до семи лет колонии.

— В результате ДТП семейная пара из автомобиля Лада Гранта погибла на месте происшествия. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, авария произошла 16 июня 2020 года. Коробейников ехал на рабочем грузовике. На подъезде к мосту у машины отказали тормоза. В ужасной аварии, в которой колонна автомобилей была просто смята, погибли супруги из Усть-Катава и еще шесть человек получили травмы.

Дмитрий трудится в катав-ивановской компании «Город». Основной ее вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Многие считают, что Коробейников мог увернуть многотонник в сторону и спасти людей. Почему мужчина этого не сделал, и как он переживал трагедию — читайте в нашем материале.

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