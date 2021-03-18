Сделан первый шаг в реформе госзакупок: весь документооборот в будущем планируется осуществлять только в электронном виде

Государственная Дума в первом чтении приняла поправки, призванные упростить закупки по Закону №44 — ФЗ. Например, предполагается оставить только три возможности для определения поставщика: конкурс, аукцион и закрытый запрос котировок. Весь документооборот в будущем планируется осуществлять только в электронном виде. К закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться лишь участники с успешным опытом исполнения госконтрактов.

— Система госзакупок действительно нуждается в реформе — это необходимо сделать не только для более эффективного расходования бюджетных средств. Государственные контракты должны, во-первых, исполнятся в интересах жителей, во-вторых, помогать развиваться добросовестным предприятиям. Необходимо сделать саму процедуру более открытой и конкурентной, что, безусловно, отразиться на качестве и сроках исполнения заказа, — так принятие поправок прокомментировал депутат Государственной Думы Олег Колесников.