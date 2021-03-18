Райффайзенбанк назвал критерии, на которые ориентируются россияне при выборе ипотеки

Главным образом при выборе ипотечного кредита россияне (92%) ориентируются на уровень процентной ставки. Однако согласно исследованию Райффайзенбанка, это далеко не единственный критерий принятия решения.

73% респондентов ценят надежность банка. Для 55% важно, что будет после: комфортное обслуживание кредита, доступность службы поддержки, простые способы погашения, в том числе и досрочного, ведь жить с ипотекой долго. 42% отдают предпочтение своему зарплатному банку. Почти четверть (24%) опрошенных доверяет рекомендации друзей. Для трети россиян важна возможность подачи документов на ипотеку онлайн, а для 38% — скорость рассмотрения заявки.

При оформлении ипотечного кредита для большинства россиян (79%) важнее размер ежемесячного платежа, чем срок выплат — они предпочитают платить меньше, до дольше. Эта тенденция сохраняется уже который год.

Об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%). У 40% респондентов нет детей.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.