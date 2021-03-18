По трубам Челябинска пустят зеленую воду для проверки утечек

Предупреждение касается жителей пяти районов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сетевую воду Челябинска добавят зеленый краситель, чтобы проверить утечки в теплосетях. Испытания пройдут с 22 по 23 марта в пяти районах Челябинска: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом.

Инфографика: УСТЭК-Челябинск

— Введение красителя в теплосетевую воду позволяет оперативно выявлять и устранять утечки теплоносителя. Своевременно проведенная работа повышает надежность теплоснабжения как отдельно взятых домов, так и Челябинска в целом, — рассказали в пресс-службе УСТЭК-Челябинск.

Инфографика: УСТЭК-Челябинск

Воду подкрасят органическим веществом уранином, который безопасен для здоровья, используется для подкрашивания шампуней, пен для ванной, воды в аквариумах и т.д. Уранин разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой.

Если заметите, что из крана пошла зеленая вода, либо увидите зеленую воду возле подъезда, позвоните в диспетчерскую службу УСТЭК-Челябинск по телефону 246-72-73 или сообщите информацию по электронной почте info@ustekchel.ru.

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