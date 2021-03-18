В Челябинске пройдет крупный российский турнир по тайскому боксу

Лучшие спортсмены турнира выступят на чемпионате и первенстве России. Фото Федерация тайского бокса Челябинской области.

Столица Южного Урала не раз становилась местом проведения масштабных турниров российского и международного уровня. После санитарных ограничений чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов, который пройдет в Челябинске с 19 по 21 марта, станет первым турниром такого высокого уровня.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) вице-президент Федерации тайского бокса России, судья Международной категории Константин Жданов отметил, что организаторы не ожидали такого большого количества участников.

— На турнир приедут более 500 участников. Особенность соревнований в том, что здесь будут выступать спортсмены всех возрастов — от 12 лет и старше. При этом турнир пройдет и среди мужчин и среди женщин (а также юношей и девушек). На арене легкоатлетического манежа УралГУФК смонтировано два ринга, — рассказал Константин Жданов.

Вице-президент Федерации тайского бокса России также отметил, что в этом году Челябинская область выставит на турнир как никогда сильнейший состав. Это чемпионка Европы Анастасия Колосова, двукратный чемпион России, победитель многих крупных турниров Дмитрий Ковтун, достаточно именитый тайбоксеры Артур Хайрулин, Алексей Дмитриев, ряд других сильных спортсменов. Лучшие атлеты представят свои федеральные округа на чемпионате и первенстве России.

— Южный Урал в числе лидеров российского тайского бокса. В наших спортивных школах подготовлено: три чемпиона мира — Екатерина Цепелева, Светлана Новикова, Денис Тябин, есть чемпионы Европы, России. Два заслуженных мастера спорта: Денис Тябин, Вера Негодина. Мастера спорта международного класса — Екатерина Цепелева, Светлана Новикова, Сергей Маткин, Денис Тябин, Вера Негодина, Александр Савин и Хаял Джаниев, 15 мастеров спорта. Не случайно Челябинск не раз становился местом проведения крупных международных турниров, и этой осенью мы также планируем провести такой масштабный турнир «За Россию!». А сегодня атлетов самого разного возраста готовят сразу в нескольких спортшколах. Это детско-юношеская спортивная школа «Мастер» в Челябинске, спортивный клуб «Такуми», ДЮСШ-11 города Магнитогорска, других организации, включая клубы по месту жительства, — рассказал Константин Жданов.

Чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов пройдет в Челябинск с 19 по 21 марта в легкоатлетическом манеже УралГУФК (ул.Энгельса, 22). Начало боев с 12.00. Торжественное открытие 19 марта в 16.00. Вход для зрителей свободный.

КСТАТИ

Трансляции чемпионата и первенства Уральского и Приволжского федеральных округов будет доступна, в том числе, на официальном youtube-канале Федерации тайского бокса России/

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru