Минздрав Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%

Врачи получают в среднем 84,5 тыс. руб. А средний медперсонал — 43,4 тыс. руб.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отчитался о зарплатах медиков на заседании в областном Заксобрании. По его данным, в 2020 году ведомство выполнило показатели по повышению зарплат медработникам согласно указу президента.
С учетом «ковидных» выплат медики получают:
* врачи — в среднем 84,5 тыс. руб., это на 63% выше уровня, которого регион должен был достигнуть.
* средний медперсонал — 43,4 тыс. руб., что на 35,1 % выше установленных показателей;
* младший — 36,5 тыс. руб., выше уровня на 13,6%.
Без учета «ковидных» выплат, которые когда-то закончатся, цифры, конечно, другие:
* врачи 71,9 тыс. руб., превышение на 23,7%;
* средний медперсонал — 35,8 тыс. руб., превышение на 11,5 %;
* младший медперсонал — 30,8 тыс. руб., это ниже уровня на 3,9 %.
Однако некоторые медучреждения не достигли показателей среднемесячной зарплаты. Это власти объяснили невысокой нагрузкой и наличием листков нетрудоспособности. Также отмечено, что задержек зарплат медикам в регионе нет.
Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Буяков подчеркнул, что задачи, которые ставил глава государства в майском указе 2012 года, в регионе выполняются.
— По ряду показателей заработной платы есть еще вопросы, будем и дальше мониторить ситуацию, — сказал Сергей Буяков.
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