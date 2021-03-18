Минздрав Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%

Врачи получают в среднем 84,5 тыс. руб. А средний медперсонал — 43,4 тыс. руб. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отчитался о зарплатах медиков на заседании в областном Заксобрании. По его данным, в 2020 году ведомство выполнило показатели по повышению зарплат медработникам согласно указу президента.

С учетом «ковидных» выплат медики получают:

* врачи — в среднем 84,5 тыс. руб., это на 63% выше уровня, которого регион должен был достигнуть.

* средний медперсонал — 43,4 тыс. руб., что на 35,1 % выше установленных показателей;

* младший — 36,5 тыс. руб., выше уровня на 13,6%.

Без учета «ковидных» выплат, которые когда-то закончатся, цифры, конечно, другие:

* врачи 71,9 тыс. руб., превышение на 23,7%;

* средний медперсонал — 35,8 тыс. руб., превышение на 11,5 %;

* младший медперсонал — 30,8 тыс. руб., это ниже уровня на 3,9 %.

Однако некоторые медучреждения не достигли показателей среднемесячной зарплаты. Это власти объяснили невысокой нагрузкой и наличием листков нетрудоспособности. Также отмечено, что задержек зарплат медикам в регионе нет.

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Буяков подчеркнул, что задачи, которые ставил глава государства в майском указе 2012 года, в регионе выполняются.

— По ряду показателей заработной платы есть еще вопросы, будем и дальше мониторить ситуацию, — сказал Сергей Буяков.

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