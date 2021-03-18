Прокуратура намерена вернуть под домашний арест чиновницу челябинского минздрава Арину Устюгову

Арину Устюгову задержали 15 декабря Фото: Сергей СОТНИКОВ

Прокуратура Центрального района намерена оспорить решение суда об изменении меры пресечения экс-чиновницы минздрава Арины Устюговой. На прошлой неделе ее отпусти из-под домашнего ареста взамен на запрет определенных действий.

Напомним, Арину Устюгову поймали при передаче списка больных СМА для компании Johnson&Johnson. Цена вопроса: 509 тыс. рублей и банка красной икры на 2,5 тыс. рублей.

— Прокурор Центрального района полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились. В связи с чем, изменение меры пресечения является необоснованным, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

СПРАВКА КП

Арина Устюгова родилась 1 сентября 1973 года (47 лет). Окончила Пермский фармацевтический институт. Кандидат фармацевтических наук, доцент. Преподавала Южно-Уральском государственном медицинском университете.

По итогам прошлого года Арина Устюгова задекларировала доход в размере около 1,2 млн рублей, то есть по 100 тыс. рублей в месяц. Владеет квартирой в 112 кв. м. В собственности мужа — два земельных участка (500 кв. м. и 182 кв. м.), садовый дом (288 кв. м.), две квартиры (34,3 кв. м. и 61,4 кв.м. доля 1/2 в еще одной квартире (8,5 кв. м.) А заработал супруг всего 36 рублей 68 копеек.

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