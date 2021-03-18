«Пересаживаемся на трамваи»: челябинский политик предложил альтернативу подорожавшему маршрутному такси

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Столица Южного Урала переживает очередной рост цен на проезд в маршрутных такси. Так, за март 2021 года о своем намерении повысить цены до 28 рублей заявили семь перевозчиков.

Маршрутчики объясняют это повышением цен на бензин, обслуживанием автопарка и запросом со стороны водителей.

Челябинский предприниматель и руководитель отделения «Родины» Сергей Смышляев жителям региона переключиться на трамваи, а правительству региона — субсидировать «самый экологичный вид общественного транспорта»:

— Челябинские маршрутки — бич городского общественного транспорта. Неконтролируемая касса, нелегальные маршруты и водители, убитый и тесный транспорт — все это ежедневно сопровождает жителей города, каждый день пытающихся попасть на работу и обратно.

Однако есть луч света в темном царстве в виде трамвайной сети. Это наследие советских времен до сих пор является самым быстрым и экологичным способом передвижения по городу. Но и трамваи переживают не лучшие времена: пути в ветхом состоянии, достояние современности в виде автоматической оплаты и кондиционеров не добрались до них, а парк вагонов редко обновляется. Сейчас на линии всего несколько свежих трамваев на весь город.

По его мнению, «трамваи — хорошая, экологичная и полезная для города альтернатива маршруткам».

— Субсидирование трамвайной инфраструктуры необходимо для того, чтобы этот способ передвижения окончательно не исчез с улиц Челябинска. И здесь все зависит от желания чиновников и администрации города, насколько она заинтересована в сохранении городской «визитной карточки на колесах.