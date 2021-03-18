В Челябинске на ветеринара возбудили уголовное дело за взятку от мясника

Максимальное наказание по статье, которую вменяют ветеринару, — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудницу Челябинской ветстанции за взятку. По версии следствия, в течении 2018 года ветеринар получила от местной жительницы более 190 тыс. руб. за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию. Мясо она при этом даже не осматривала.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют ветеринару, — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. На женщину, которая дала ей взятку, тоже возбуждено уголовное дело.

Преступление выявили сотрудники регионального полицейского главка, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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