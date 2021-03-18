Стало известно, сколько денег потратит мэрия Челябинска на салюты в ближайшие праздники

Все салюты будут проходить на набережной реки Миасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление культуры администрации Челябинска объявило аукцион, связанный с выбором организатора фейерверков сразу по трем массовым событиям - Праздник весны и труды, День Победы и 285-летие города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет 5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 марта. А сами торги состоятся 31 марта в электронном формате. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наименьшую сумму.

Согласно конкурсной документации, продолжительность салютов должна составлять не менее 15 минут. Сами фейерверки должны быть панорамными, многоуровневыми, непрерывными и с набором различных пиротехнических эффектов - «герань», «пионы», «серебристые хвосты», «золотой водопад», «шары» и «многоцветные лилии». Причем по завершению салюта подрядчик должен будет выполнить работу по уборке территории, где производился запуск.

Местом проведения фейерверков станет набережная реки Миасс.

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