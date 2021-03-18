Для госпиталя ветеранов в Челябинске купят автомобили

Впервые за 10 лет закуплено, в чем госпитальная база нуждалась больше всего Фото: Ольга АНТОНОВА

Накануне 75-летия Победы в Челябинске отремонтировали и переоснастили госпиталь ветеранов войн. По распоряжению губернатора Алексея Текслера уникальное медицинское учреждение получило 15 млн рублей на ремонт и около 87 млн — на покупку современного медоборудования.

Как пояснила начальник госпиталя Татьяна Василенко, приобретено лучшее оборудование — эндоскопическое, рентгенографическое, офтальмологическое, 12 аппаратов ИВЛ, дефибрилляторы и пр.

Впервые за 10 лет закуплено, в чем госпитальная база нуждалась больше всего. В пик ковидной пандемии госпиталь поработал как коронавирусная база: за 10 месяцев пролечено 2 076 пациентов, в основном, в возрасте 65+. Триста из них прошли через реанимацию.

Но и в трудные времена борьбы с ковидом не прекращала работать поликлиника госпиталя ветеранов. А пациентов лечили на дому: к людям выезжали 24 врача госпиталя. В ковидный период число пролеченных на дому выросло в пять раз.

Месяц назад лечебное учреждение вернулось к своему привычному профилю — задействованы все 240 коек Фото: Ольга АНТОНОВА

Месяц назад лечебное учреждение вернулось к своему привычному профилю — задействованы все 240 коек. Госпиталь обслуживает 330 тысяч населения Челябинской области. В том числе, детей погибших защитников Отечества.

По распоряжению губернатора, для госпиталя купят автомобили, они врачам очень нужны, потому что помощь на дому пожилым людям остается актуальной в постковидные времена. Поможет областной бюджет в ремонте помещений, которые были отведены под «красную зону».

Кроме того, госпиталю помогут волонтеры: немолодые пациенты нуждаются в прогулках, есть работа в реанимациях.

Губернатор пригласил главврача Татьяну Василенко участвовать в обсуждении проекта мемориала героям-медикам. Мемориал медработникам, подчеркнул губернатор, должен быть таким, чтобы увековечить память погибших в борьбе с ковидом и отдать дань уважения ныне здравствующим.