После смерти пациентки челябинского медцентра возбудили уголовное дело

У Юлии Бакиевой остались муж и двое детей. Фото: предоставлено родственниками.

Следственный комитет завел уголовное дело на хирурга челябинского медцентра, делавшего пластическую операцию Юлии Бакиевой из Сургута, после которой женщина умерла. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

— По данным следствия, в ноябре прошлого года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние здоровья женщины ухудшилось. Затем потерпевшая скончалась. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений по проведению операции, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления.

Родственники погибшей заявили, что вообще сомневаются в профессионализме врачей. Они считают, что ей навязали дорогостоящую операцию. Изначально Юлия хотела убрать жир вокруг шрама на животе (он остался после касарева) и сделать коррекцию груди, но врачи ее переубедили на липосакцию.

— Одни осложнения! Для операции липосакции не было никаких показаний. [Они] написали «ожирение» при весе 48 кг для того, чтобы обосновать дорогостоящую липосакцию и навязать ее Юле, — рассказал брат умершей Тимур.

Родственники также намерены взыскать по 3 млн каждому члену семьи: мужу, дочери и сыну.

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