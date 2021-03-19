В Челябинской области после лобовой аварии с двумя фурами на трассе М-5 погиб водитель

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла 19 марта около 05:45 на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. По данным ГИБДД, 57-летний водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania, за рулем которой сидел 55-летний мужчина.
— В результате происшествия водитель «Вольво» скончался на месте от полученных травм , водитель автомобиля «Скания» госпитализирован в больницу города Аша, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Что именно заставило водителя выехать на встречную полосу — неизвестно. Возможно, он уснул за рулем. Известно, что машина двигалась в сторону Челябинска, а погибший водитель прописан в Омской области. Второй участник ДТП — житель Башкортостана.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
После аварии на трассе образовалась длинная пробка, движение затруднилось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru