Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 19 марта, в регионе зафиксировано 55 020 случаев COVID-19. За прошедшие сутки ковид нашли еще у 141 южноуральца, в числе которых школьников нет. При этом выздоровели 235 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 48 046 жителей области. Под наблюдением остаются 4 691 пациент.

За прошедшие сутки не обошлось без летальных исходов. Умерли еще 10 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 9 из них скончались непосредственно от вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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