В Челябинской области увеличено финансирование программы «Реальные дела»

В Усть-Катаве по программе «Реальные дела» у школы №1 построены мини-футбольное поле и беговая дорожка. Фото: gubernator74.ru

В 2021 году в Челябинской области сумма финансирования программы «Реальные дела» составит 1,5 млрд. руб., что в два раза больше запланированного первоначально. Губернатор Алексей Текслер назвал программу одним из финансовых приоритетов региона-2021.

Детская площадка на центральной площади села, тренажеры и новый стадион у школы, отремонтированные дворы и внутриквартальные проезды, новые контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов — южноуральцы вами выбирают точки реализации программы.

— «Реальные дела» — это программа, которая предусматривает широкий спектр использования средств на разные задачи, актуальные для конкретных населенных пунктов. Такое инициативное бюджетирование – отдельная задача 2021 года. Вовлечение людей должно повлиять на качественное расходование средств и определение приоритетов их использования, — заявлял ранее Алексей Текслер.

В прошлом году в Катав-Ивановске у школы N 1 появилась спортплощадка с искусственным покрытием.

В Локомотивном восстановили фасад ДК «Луч».

В Миассе капитально отремонтировано здание детской школы искусств №2: здесь занимается 700 учеников.

И это — малая часть реализованного. На исполнение «Реальных дел» в прошлом году по поручению губернатора из казны региона было выделено 1,5 млрд. руб, что на 500 млн. руб больше, чем годом раньше. Несмотря на решение серьезных задач, связанных с пандемией коронавируcной инфекции, работа по приведению порядка в городах и районах продолжилась.