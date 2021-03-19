Билайн и АДВ ищут стартапы: инвестиции в проекты составят более 60 млн рублей

Билайн и коммуникационная группа АДВ объявляют о новом наборе в венчурную студию ADV LaunchPad. Компании фокусируются на стартапах на стадии идеи, но в текущем наборе студия также рассмотрит заявки от проектов более поздних стадий развития, которые смогут претендовать на инвестиции для дальнейшего развития. В партнерстве с Билайн АДВ профинансирует проекты на сумму более 60 млн рублей. Ознакомиться более подробно с программой и отзывами участников можно на сайте.

В этом году студия планирует профинансировать порядка 15 проектов. Заявки принимаются до 28 марта.

Венчурная студия Launchpad будет развивать направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Это позволит портфельным компаниям расти быстрее. Сегодня благодаря инвестициям АДВ и Билайн на рынке успешно работают несколько компаний в сегментах креатива (Vidi), B2B маркетинга (LeadHero, Salespilot), аналитики (Tamburin), рекламных технологий (Phygis). Несколько продуктов готовятся к запуску.

В прошлом году студия Launchpad получила более 700 заявок от потенциально перспективных стартапов.

Стартапы, прошедшие отбор, получат:

— еженедельные встречи и разборы прогресса с опытными менторами;

— более 20 экспертов Launchpad, группы АДВ и Билайн, помогающие в ключевых направлениях развития бизнеса;

— помощь с разработкой продукта, стратегией развития бизнеса, поиском потенциальных клиентов, привлечением следующего этапа финансирования и др.;

— возможность тестирования продуктов в экосистемах АДВ и Билайн.

Приоритетными направлениями для ADV LaunchPad по-прежнему остаются решения в области маркетинга и рекламных технологий, электронной коммерции, D2C-продвижения, медиа и контента, а также больших данных и искусственного интеллекта с возможностью применения к рекламным коммуникациям. Тем не менее, студия рассматривает все заявки и готова вкладываться в прорывные проекты из самых разных сфер.

Целью ADV LaunchPad является запуск перспективных стартап-проектов, разрабатывающих решения в сфере AdTech/MarTech, e-commerce, D2C-продвижения, ритейла, ТВ, медиа и контента, AI и их применения в рекламных коммуникациях.

LaunchPad — это проект группы АДВ, партнером которого выступает BeelineInnovationLab. Команда BeelineInnovationLab занимается поиском новых перспективных источников выручки, фокусируется на цифровых продуктах в области AdTech, Fintech, домашних и мобильных развлечений, новых продуктов для бизнеса, Интернета вещей и т.д.

AdTech — рекламные технологии.

MarTech — маркетинговые технологии.

e-commerce — электронная коммерция.

D2C-продвижение (DirecttoConsumer) — адресно к клиенту.

AI — искусственный интеллект.

TV — телевидение.