Солнечная долина стала самым популярным горнолыжным курортом у челябинских абонентов Tele2 в 2020 году

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году у клиентов Tele2 в Челябинской области самым популярным горнолыжным комплексом стала Солнечная долина. Там было зафиксировано наибольшее количество абонентов оператора. За 2020 год челябинцы в Солнечной долине проговорили более 22 млн минут и скачали более 390 Тб трафика. Помимо жителей Челябинска, на этот горнолыжный курорт часто ездили абоненты из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Тюмени.

На втором месте по посещаемости у челябинцев – горнолыжный курорт «Райдер», там абоненты были более активны в сети и скачали 780 Тб интернет-трафика, а проговорили более 41 млн минут. В топ-3 популярных горнолыжных курортов у жителей Челябинской области также вошел горнолыжный центр «Банное», там клиенты Tele2 скачали 85 Тб и проговорили более 3 млн минут. Райдер и Банное также были популярны у абонентов Tele2 из Екатеринбурга и Москвы.

В целом в 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов Tele2 в регионе, выезжающих на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. В 2020 году люди также проводили в горах в среднем 11 дней за сезон. При этом увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи в Челябинской области тратили по 6 Гб на человека, что на 15% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году – более 4 часов на одного абонента.

Материал предоставлен компанией Tele2