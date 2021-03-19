Видео с места ДТП на трассе М-5 в Челябинской области 19 марта 2021 опубликовала ГИБДД

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
ГИБДД опубликовала видео с места ДТП на трассе М-5 в Челябинской области 19 марта 2021 года. Здесь сегодня утром столкнулись две фуры, водитель одной из которых погиб. Предположительно, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Напомним, авария произошла в 05:35 в Ашинском районе. Погибшему водителю было 57 лет, он зарегистрирован в Омской области. Госпитализированный водитель другого грузовика проживает в Башкортостане.
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